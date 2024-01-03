أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأول مرة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:14 مساءً - وكالات _ أصبحت أمريكا أصبحت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة، حيث زادت الشحنات التي صدرتها عن صادرات منافستيها الرئيسيتين قطر وأستراليا.

أستراليا في المركز الثاني

وبحسب “بلومبيرج”، فقد صدرت أمريكا العام الماضي، 91.2 مليون طن من الغاز المسال وهي صادرات قياسية لها، جاءت زيادة الإنتاج والصادرات في 2023، بفضل إعادة تشغيل مجمع إسالة الغاز الطبيعي في فريبورت بولاية تكساس والذي كان قد توقف عن العمل لعدة أشهر بعد الحريق الذي نشب فيه في يونيو 2022.

تراجعت صادرات قطر بنسبة 1.9%

في المقابل تراجعت صادرات قطر التي كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم في 2022 بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الماضي وهو التراجع الأول لصادراتها من الغاز المسال منذ 2016، واحتلت قطر المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز المسال بعد أستراليا التي جاءت في المركز الثاني.

ومن المقرر دخول مشروعين جديدين للغاز المسال الخدمة في الولايات المتحدة خلال 2024، الأول بلاكماينز التابع لفينشر جلوبال إل.إن.جي في لويزيانا، والثاني جولدن باس في تكساس والمملوك لإكسون موبيل كورب وقطر للطاقة، وسيضيف المشروعان 38 مليون طن سنويا من الغاز المسال بحال العمل بكامل طاقتهما التشغيلية.