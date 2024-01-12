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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بأكثر من 2% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يناير 2024 04:12 مساءً - العربية نت_ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الجمعة، مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3% إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5% إلى 73.82 دولار.
وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا “لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر”.
وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.
وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران أمس الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.
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