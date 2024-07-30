كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تستقبل 844 طالباً وطالبة لاختبارات القدرات اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 02:33 مساءً - استقبلت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اليوم 844 طالباً وطالبة لإجراء اختبارات القدرات والتى تهدف إلى تقييم المهارات الفنية والإبداعية للمتقدمين.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، يبدأ الساعة 10 صباحًا، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري. ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

ويتطلب على الطالب إحضار بعض الأدوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة ٥٠ سم، أقلام الفلوماستر والوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس ٢٥ ٣٥ سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

كما يتطلب على الطالب إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب وصورة من رقم الجلوس، بالإضافة إلي عدد (۱) صورة شخصية لكل اختبار من اختبارات القدرات عدا اختبار التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (۲) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.