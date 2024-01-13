مال وأعمال

مخاوف أمريكية من تأثر أسعار النفط بسبب الأحداث بالشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخاوف أمريكية من تأثر أسعار النفط بسبب الأحداث بالشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 13 يناير 2024 07:15 مساءً - سكاي نيوز_أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن شعوره بالقلق إزاء تأثير الحرب بمنطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط.

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وأظهرت بيانات تتعلق بعمليات الشحن، الجمعة، صدرت عن مجموعة بورصات لندن ومنصة “كبلر” لمعلومات التجارة العالمية، أن نحو أربع ناقلات نفط قد حولت بالفعل مسارها من البحر الأحمر منذ بدء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن.

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وأشار متخصصون في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن، وأن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، المر الذي تسبب في محي بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها أسعار النفط.

 

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وزاد التصعيد في البحر الأحمر من المخاوف بأن تتحول الأحداث في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.

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وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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