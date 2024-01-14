مال وأعمال

سكاتيك مصر: لدينا مستلزمات الإنتاج اللازمة لإدارة مشروعاتنا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سكاتيك مصر: لدينا مستلزمات الإنتاج اللازمة لإدارة مشروعاتنا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 04:16 مساءً - إسلام سالم _ قال محمود شطا، مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك في مصر، إن الشركة تمتلك مستلزمات الإنتاج اللازمة لإدارة مشروعاتها بالسوق المحلية، ولم تلجأ لاستيراد أي كميات إضافية طوال فترة التوترات الجارية في البحر الأحمر.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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