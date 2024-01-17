مجلس الوزراء: استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 08:16 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، حتى نهاية أبريل 2024.

وأشار المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، إلى البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28 يونيو 2023، وأن عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 – 24/12/2023 بلغ 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

كما اعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي أنفقت ، وذلك لعدد ٥٧ مشروعا لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.