عاجل.. مصر تسجل 14.9 مليون سائح خلال 2023 في رقم قياسي جديد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 08:16 مساءً - دوت الخليج – قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسي، إن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، بإجمالي 14.906 مليون سائح.

وأشار عيسى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح.

وأضاف أت الربع الرابع من عام 2023 شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة، وهو يعد الثاني في التاريخ، إذ سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام؛ بسبب الحرب على غزة.

وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح أن من بين تلك المستهدفات: القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

كما نوّه بالجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام 2021/2022، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي انفاقه إلى الصفر.

ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى إتاحة 3 أمثالها حتى عام 2028، موضحا أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد 561.852 مقعد في أغسطس 2022 إلى 698.779 مقعد في أكتوبر 2023.

وتناول الوزير بالتفصيل الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ونشر الوعي وحماية السائح من السلوكيات السلبية، هذا إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة في الفنادق والأنشطة الترفيهية.