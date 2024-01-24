نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزارات أبرزها.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بضم 13 أرض ومبنى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 05:25 مساءً - إسلام سالم _ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا يحمل رقم 13 لسنة 2024 بنقل ملكية عدد من عقارات النفع العام لصندوق مصر السيادي.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أن تنقل ملكية العقارات التالية فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتقيد في دفاتره، وهي:

1. أرض ومبنى مقر وزارة العدل والأمانة العامة لوزارة المالية ميدان لاظوغلى عابدين – محافظة القاهرة بمساحة 14648,39 متر مربع.

2. أرض ومبنى مقر وزارة التجارة والصناعة ش عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – محافظة القاهرة بمساحة 2024,12 متر مربع.

3. أرض ومبنى مقر وزارة الخارجية شارع 26 يوليو – كورنيش النيل – ماسبيرو – محافظة القاهرة بمساحة 35542 متر مربع.

4. أرض ومبنى الوحدات الإدارية لوزارة التنمية المحلية 2 و3 و5 البرجاس – جاردن سيتى – محافظة القاهرة، بإجمالي مساحة 1458,45 متر مربع، والمنقسمة إلى 6 وحدات كالتالي:

وحدة بالدور الأرضى بالعقار رقم 2 بمساحة 150 متر مربع، ووحدة بالدور الأرضى بالعقار رقم 3 بمساحة 180 متر مربع ووحدتين بالدور الرابع بالعقار رقم 5 بمساحة 558.95 متر مربع، ووحدتين بالدور الخامس بالعقار رقم 5 بمساحة 475.77 متر مربع، ومدخل خاص بوحدات العقار رقم 5 بمساحة 93.73 متر مربع.

5. أرض ومبنى مقر وزارة السياحة والآثار – شارع العادل أبو بكر الزمالك – محافظة القاهرة بمساحة 1356.6 متر مربع.

6. أرض ومبنى مقر وزارة النقل كورنيش النيل – القصر العيني – محافظة القاهرة بمساحة 6047.25 متر مربع.

7. أرض ومبانى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – الكائن في 13 شارع الفلكي متفرع من شارع إسماعيل أباظة – قسم السيدة زينب محافظة القاهرة، بمساحة 20991,55 متر مربع .

8. أرض ومباني فقر وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي شاملاً مبنى مقر مديرية المساحة الهيئة المصرية العامة للمساحة – الكائن شارع إسماعيل أباظة – أمام ضريح سعد زغلول – شياخة خيرت – ف السيدة زينب – محافظة القاهرة، بمساحة 8403,04 متر مربع.

9. أرض ومبانى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكائن 99 تدرج القصر العيني – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ، بمساحة 10575,86 متر مربع.

10. أرض ومباني مقر وزارة الصحة والسكان – الكائن شارع مجلس الشعب أمام مجلس النواب – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة، بمساحة 8649,73 متر مربع.

11. أرض ومباني مقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني – الكائن 1 شارع إسماعيل أباظة – متفرع من شارع القصر العيني – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ، بمساحة 9318.99 متر مربع.

12. أرض ومباني مقر وزارة التضامن الاجتماعي المبنى القديم – الكائن شارع الشيخ ريحان – أمام مجلس الشيوخ مجلس الشورى سابقا عابدين محافظة القاهرة، بمساحة 1218.37 متر مربع.

13. أرض ومبنى مقر مبادرة التجارة الخضراء التابع لوزارة التجارة والصناعة – الكائن بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعى المصرى، عابدين – محافظة القاهرة، بمساحة 774.20 متر مربع.

فيما نصت المادة الثالثة من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن تستمر الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في شغلها لها دون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يتم إخلائها.

بينما تضمنت المادة الرابعة أن يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.