قطر للطاقة توقع اتفاقية لتزويد ميتسوي اليابانية بالمكثفات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 11:08 مساءً - – قالت شركة قطر للطاقة إنها وقعت اتفاقية لتزويد شركة ميتسوي آند كو اليابانية بنحو 11 مليون برميل من المكثفات سنويا لمدة عشر سنوات اعتبارا من أبريل.

وأضافت الشركة المملوكة للدولة في قطر في بيان أن الاتفاقية تتضمن خيارا لزيادة حجم صادرات قطر للطاقة من المكثفات إلى ميتسوي آند كو عند توفر كميات إضافية من مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال في قطر.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة “يسعدنا توقيع اتفاقية البيع طويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الاستراتيجيين، لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي”.

وغالبا ما تُستخدم المكثفات في إنتاج البنزين.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد وافق على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي مع الدوحة في يوليو تموز عندما زار قطر، أحد البلدان الرئيسية المنتجة للغاز.

وقالت شركة ميتسوي آند كو في أكتوبر إنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال باعتباره وسيلة لضمان حصولها على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال الكعبي في ديسمبر إن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع عدد من المشترين الآسيويين لكي يتحولوا إلى شركاء “ذوي قيمة مضافة” من خلال حصولهم على حصة في مشروع التوسعة.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاج قطر إلى 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 77 مليون طن متري حاليا.