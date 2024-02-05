تركيا ستبحث مع روسيا آلية جديدة لصادرات الحبوب الأوكرانية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 10:11 صباحاً - – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة لتركيا.

وقال مسؤول تركي في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور بوتين تركيا يوم 12 فبراير للقاء أردوغان فيما ستكون أول زيارة للزعيم الروسي إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال فيدان في مقابلة مع محطة تلفزيون تركية خاصة إن هناك جهودا لإيجاد “طرق جديدة” لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف “اتفاق الحبوب السابق عمل ضمن آلية معينة، والآن رأينا أن هناك إمكانية للسير بآلية مختلفة، الآن هناك جهود لتجسيد هذا الاحتمال”، مضيفا أن أردوغان سيثير هذه القضية في اجتماعه مع بوتين في تركيا.

وسعت أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو 2023 بعد عام من تطبيقه. وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتوفير ممر آمن للصادرات من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقالت كييف إن المحادثات جارية لإحياء الاتفاق لكن موسكو قالت إنه ليس هناك احتمال لعودته.

وقال فيدان إن بعض السفن تمكنت من نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف “نريد أن نوضح هذا (الوضع) الفعلي من خلال الآلية الجديدة”.