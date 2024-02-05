عجز الميزان التجاري في مصر يرتفع 5% إلى 3 مليارات دولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 03:14 مساءً - ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 5% خلال نوفمبر 2023 مسجلة 3.07 مليار دولار مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له .

انخفاض قيمة الصادرات إلى 3.21 مليار دولار

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.6% خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 3.21 مليار دولار.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صادرات بعض السلع من بينها، الأسمدة بنسبة 59.6%، والبترول الخام بنسبة 28.6%.

تراجعت قيمة الواردات إلى 6.28 مليار دولار

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت قيمة واردات مصر بنحو 9.9% خلال نوفمبر الماضي لتبلغ 6.28 مليار دولار.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض الواردات من بعض السلع أهمها، القمح بنسبة41%، والذرة بنسبة 5%.