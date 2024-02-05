التنمية الصناعية: دراسة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل 16…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 03:14 مساءً - عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً تنسيقياً مع كلاً من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).

شهد الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وحسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية وممثلي كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشئون الفنية، والدكتورة شيرين ادوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.

وأوضحت ناهد يوسف بأن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الإجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، والتى تأتي في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات الوزير المهندس أحمد سمير، نحو فتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس اولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.

نستهدف زيادة الصادرات من المعجنات والمخبوزات والتوسع في الأسواق الإفريقية

وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه قد تم مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف عدد 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.

كما تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الافريقية، وقد تم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، وتم رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية.

وأكدت على أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية. وكذلك أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.

بحث سبل تعميق التصنيع المحلي لمكونات وقطع غيار الخطوط الإنتاجية للمطاحن

كما كشفت رئيس التنمية الصناعية كذلك أن من أهم توصيات الاجتماع التى ستتولى الهيئة سبل تنفيذها مع الجهات ذات الصلة، هى صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.

ونوهت أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية في هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتى يتم إستيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا، مشيرة أنه سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.