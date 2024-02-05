أسعار الذهب تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 3300 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التي بددت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 260 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه، بينما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 15 دولارًا، لتسجل 2025 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3772 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2829 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2200 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26400 جنيه.

وأرجع انخفاض أسعار الذهب إلى تقدم المباحثات المبدئية بين مصر وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، ومن ثم أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، في مقابلة بثت أمس الأحد، إن البنك المركزي المصري سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.

وأضاف خلال المقابلة، “نريد مزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض أسعار الفائدة.

وخلال يناير المنصرم، ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لتتراوح بين 5.25% و5.5%.