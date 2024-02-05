الكرملين يحذر الغرب من استخدام أصول روسية كضمان لتمويل إعادة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 08:08 مساءً - سي ان بي سي _ حذر الكرملين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضماناً لجمع لإعادة إعمار أوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي المصري الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر سابقاً بمصادرة حصص تقدر قيمتهما مليارات الدولارات لشركة Wintershall Dea AG الألمانية ومجموعة النفط والغاز النمساوية (OMV) في مشاريع لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.

وبموجب مراسيم رئاسية، ستنتقل الحصص المملوكة للشركتين في حقل يوزنو روسكوي وفي مشاريع أكيموف إلى شركات روسية تأسست حديثا.