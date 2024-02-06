مال وأعمال

الأمم المتحدة تعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:14 صباحاً - وكالات – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وأوضح بيان رسمي أن لجنة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

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وأضاف أن المجموعة ستبدأ عملها يوم 14 فبراير.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حركة حماس.

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وعقب الاتهام، أوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا، التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.

وقالت الأونروا، يوم الخميس، إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.

ويعمل في الأونروا 30 ألف فلسطيني، مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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