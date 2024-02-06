انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر.. تراجع من جديد وعيار 21 في الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هبط سعر الذهب الآن في مصر بجميع محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، وهذا جاء بالتزامن مع تراجعه عالمياً بالدولار داخل البورصات العالمية، ويعد من المعادن الرئيسية التي توجد وتنتشر في كل مكان أمام الجميع.

سعر الذهب الآن في مصر

وشهد سعر الذهب الآن في مصر حالة من الانخفاض في كل محلات الصاغة، وذلك بسبب تأثير الدولار وجاء هذا طبقاً لما أعلنه أمير رزق خبير المشغولات الذهبية، حيث أنه يتم العمل على توفير كل الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة منه التي تناسب كلاً من يريدون شرائه، ويتم العمل على تقديم كل الأنواع المختلفة ومنها عيار 18 و21 و24 وغيرها الكثير من العيارات الأخرى

، ويبحث عنها الجميع في العديد من الأوقات على مدار اليوم.

هبط سعر عيار 24 اليوم في مصر 4028 جنيهًا للشراء ،و 3914 جنيهًا للبيع.

انخفض سعر الجرام عيار 21 اليوم 3500 جنيهًا للشراء و 3425 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجرام عيار 18 اليوم 3021 جنيهًا للشراء و 3042 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجرام اليوم عيار 14 للشراء 2350 جنيهًا للشراء و 2283 جنيهًا للبيع.

بينما جاء أيضاً سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 27400 جنيه للبيع و 28200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وفاجئ سعر الذهب عيار 21 جميع الأشخاص ممن يريدون شرائه بشكل مستمر، حيث أنه من المعادن الهامة الأساسية التي توجد وتنتشر في كل محلات الصاغة، ويتوفر منه الكثير من الأشخاص المختلفة التي تناسب كل العملاء والتجار والمستثمرين، ويريدون طوال الوقت، ويتوفر منه كل الأنواع الرئيسية بالأسعار المختلفة، ويريد الكثيرين الحصول عليه بشكل مستمر.

سعر الذهب الآن في مصر