مال وأعمال

الزراعة تعلن عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة تعلن عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:14 مساءً - أكد د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار اذونات استيراد الفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبار من الخميس الماضى ودخولها للسوق السعودي.

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وأشار في بيان اليوم، أنه لم يك هناك حظرا على الفراولة المصرية وأنه كان قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار. وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب،

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وأوضح “موسى” أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون استيراد الفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.

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وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

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كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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