رئيس الوزراء: إعادة النظر في ارتفاعات المباني الفندقية 

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات.

كما وجه مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكدا أهمية أن تراعي هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع موقف قرارات الجلسة السابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، والموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، فضلا عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية؛ تعظيما من قيمة هذه الأراضي.

استثناء فندق مريديان الهرم

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن المجلس وافق على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 مترا بدلا من 12 متراً، وهو ما يأتي تلبية للاحتياج وسد العجز في عدد الغرف الفندقية، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصري الكبير.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام لتغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعي إلى سكني وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التي سبق الموافقة عليها بشأن أراضي قطاع الأعمال.

وأضاف الحمصاني أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق أيضًا على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.