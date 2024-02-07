صادرات مصر السلعية تسجل 35.6 مليار دولار خلال 2023

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية السلعية سجلت 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، مضيفًا أنها حققت معدلات نمو “ملموسة” تجاوزت مؤشرات عام 2022؛ رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار سمير، في بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس، إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، بعدما بلغ 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.

وأرجع الوزير هذه المؤشرات “الإيجابية الملموسة” إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلا عن الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة كافة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 14% خلال العام الماضي إذ بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022، بحسب أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.

وأوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، دون الدول العربية، حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت مليارين و247 مليون دولار، فيما جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة مليارين و943 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليارين و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

وتصدرت “مواد البناء” قائمة القطاعات التصديرية في 2023، بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليارين و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وأضاف أن ليبيا حلت في صدارة قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي بقيمة مليار 760 مليون دولار ثم السودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 ملايين دولار.

ولفت إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى القارة.