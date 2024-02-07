نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يوصي بهدف مناخي طموح لعام 2040 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:14 صباحاً - – أوصت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90% بحلول 2040.

ومن شأن هذا الهدف الطموح أن يختبر رغبة الحكومات في الحد من تغير المناخ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا أمام البرلمان الأوروبي في أثناء كشفه عن الاقتراح “نحن بحاجة للتأكد من أن لدينا نهجا متوازنا… الغالبية العظمى من مواطنينا ترى آثار تغير المناخ وتريد الحماية منه، لكنها تشعر بالقلق أيضا مما يعنيه ذلك على معيشتهم”.

يطلق اقتراح يوم الثلاثاء نقاشا سياسيا بشأن هذا الهدف لكن إقرار الهدف النهائي سيكون بيد المفوضية والبرلمان الأوروبيين الجديدين اللذين سيتشكلان بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.

وتظهر استطلاعات الرأي أن انتخابات يونيو حزيران يمكن أن تؤدي إلى تحول كبير نحو اليمين في البرلمان الأوروبي، الأمر الذي قد يجعل إقرار سياسات المناخ الطموحة أكثر صعوبة.

مزيج الطاقة

قالت المفوضية في اقتراحها إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد هدفا على مستوى الاقتصاد لعام 2040 يتمثل في خفض صافي غازات الاحتباس الحراري 90% مقارنة بمستويات عام 1990.

والمراد من ذلك هو إبقاء دول الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح بين هدف المناخ الحالي للاتحاد الأوروبي لعام 2030 وهدفه طويل المدى المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

ومن شأن هدف 2040 أن يحدث تحولا في مزيج الطاقة في أوروبا مع التخلص التدريجي من الفحم وخفض الاستخدام الإجمالي للوقود الأحفوري 80% والاستعاضة عنه بالطاقة المتجددة والنووية.

وخفض الاتحاد الأوروبي انبعاثات الغازات الدفيئة 33% في 2022، مقارنة بمستويات 1990.

وتضمنت وثيقة ثانية للاتحاد الأوروبي، نشرت أيضا يوم الثلاثاء، خططا لالتقاط وتخزين مئات الملايين من الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، وهو أحد المجالات العديدة التي تتطلب استثمارات ضخمة في التقنيات الجديدة.