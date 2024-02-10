عصمت يبحث مع شركة ريتر السويسرية توريد وتشغيل الماكينات…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 فبراير 2024 04:15 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توماس أويترلي رئيس شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع فى التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية.

استعرض الوزير، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والآلات الحديثة التي تقوم الشركة السويسرية بتوفيرها للمصانع الجديدة التي يشملها مشروع التطوير، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في إطار الخطة العامة للتنفيذ في جميع المواقع وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع “غزل 4” باكورة المصانع الجديدة ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التي يتم استهلاكها والمطلوبة بشكل دائم.

وشمل اللقاء الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع “غزل 1” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، حيث يتم حاليا الانتهاء من المصنع استعدادا لبدء التشغيل التجريبي.

أكد عصمت أن الالتزام بعمليات توريد الماكينات في المواعيد المحددة من أهم عناصر الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المصانع في إطار خطة التطوير، موضحا أن الماكينات الجديدة تعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا بما يحقق كفاءة التشغيل وجودة عالية في المنتجات ويوفر في استهلاك الطاقة.

وأشار إلى توفير الخدمات اللاحقة لعمليات التوريد والتركيب للماكينات لضمان الاستدامة في التشغيل وتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وكذلك مواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الماكينات والآلات الجديدة.

قال الوزير محمود عصمت إن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل، لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أهمية القطاع الخاص في خطة التطوير خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس، وذلك في إطار الرؤية العامة واستراتيجية العمل الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدا توفير كميات الأقطان التى تكفى لتشغيل المصانع لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من أصحاب مصانع النسيج لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بالإضافة إلى التصدير وفتح أسواق جديدة.