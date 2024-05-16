رئيس الوزراء: اهتمام كبير بمنظومة النقل الذكي.. وجهود مستمرة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 01:15 صباحاً - دوت الخليج – تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عددا من السيارات الكهربائية (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين عليها، والتي يصل إجمالي عددها إلى 145 سيارة كهربائية ستعمل تباعا بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4).

وأكد مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمنظومة النقل الذكي باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه خطط التنمية الاقتصادية، مضيفًا: “ولذا فهناك جهود مستمرة لتطوير وتحديث عناصر هذه المنظومة؛ من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين”.

وخلال تفقده لسيارات تاكسي العاصمة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من وزير النقل، الفريق كامل الوزير، حول خطة تشغيل هذه السيارات.

وأشار الوزير إلى بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الأولى من تلك السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات، والتي تعمل في مصر لأول مرة؛ من أجل تقديم خدمة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب.

ولفت إلى أن السيارات على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب نظرا لأنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت)، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى أن هذه السيارات مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة، موضحا أن ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال؛ من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأضاف أن هذه هي الوسيلة الثانية للمواصلات التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة أكتا، وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة.

وحجز تلك السيارة الكهربائية متوافر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab)، الذي أطلق اليوم تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للسيارات، ويكون الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب.