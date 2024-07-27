تركيا تعتزم توقيع عقود طويلة الأجل لشراء غاز طبيعي مسال

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يوليو 2024 01:11 مساءً - وكالات _ قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الجمعة، إن بلاده تتجه لوضع اللمسات النهائية على عقود طويلة الأجل لشراء غاز طبيعي مسال لتغطية الفترة ما بين 2027 و2037.

والهدف من الاتفاقات هو الحصول على ما بين خمسة وستة مليارات متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بما يلبي ما بين 12 و13 بالمئة من احتياجات تركيا من الطاقة.

وقال بيرقدار لقناة إيه.خبر التلفزيونية “سنعلن قريبا تفاصيل هذه العقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال للفترة ما بين 2027 و2037. نبذل كل ما بوسعنا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقات الأخيرة”.

تستهلك تركيا أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وينتهي سريان عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا في 2025، وكان بيرقدار قد أعلن في أواخر أبريل تشكيل محفظة جديدة من عقود الغاز التركية مع عدة موردين عالميين من بينهم الجزائر وقطر ونيجيريا والولايات المتحدة.

وبتأمين هذه الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال، تهدف تركيا إلى جعل وارداتها من الطاقة مستقرة وتقليل الاعتماد على الغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب.

وتعتمد البلاد في الوقت الحالي على خليط من الغاز القادم من خطوط الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، بالإضافة إلى واردات غاز طبيعي مسال من موردين مختلفين.