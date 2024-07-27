مال وأعمال

معدل التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 2.6% خلال يونيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 2.6% خلال يونيو من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يوليو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر يونيو الماضي، بخلاف التوقعات.

predco_adv_2021

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل توقعات بان يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.

E-Bank

وكانت النسبة ذاتها قد سُجلت خلال مايو الماضي.

إلا ان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري قد ارتفع في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في مايو الماضي.

HapiSalonWhite
BonatMisr

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 2.6% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا