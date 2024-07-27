معدل التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 2.6% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يوليو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر يونيو الماضي، بخلاف التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل توقعات بان يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.

وكانت النسبة ذاتها قد سُجلت خلال مايو الماضي.

إلا ان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري قد ارتفع في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في مايو الماضي.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.