إم إن تي-حالًا تستحوذ على شركة التمويل التركية Tam Finans

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يوليو 2024 11:08 صباحاً - أعلنت إم إن تي-حالًا MNT-Halan، عن استحواذها الكامل على شركة Tam Finans، إحدى الشركات في مجال التمويل والتخصيم في تركيا تتجاوز محفظة قروضها 300 مليون دولار أمريكي.

واستحوذت إم إن تي-حالًا على هذه الشركة من مجموعة Actera، الشركة الرائدة في الاستثمارات الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). هذا ويوفر السوق التركي فرصًا كبيرة للاستثمار في هذا المجال حيث يبلغ عدد السكان 85 مليون نسمة، ويتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار، بينما تصل نسبة الديون الأسرية إلى الناتج المحلي 11.7% فقط مما يتيح فرص نمو متميزة لشركة إم إن تي-حالًا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.

وتعقيبا على صفقة الاستحواذ، قال منير نخلة، رئيس مجلس الإدراة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي-حالًا “اليوم تنضم الشركة التركية Tam Finans إلى عائلة إم إن تي-حالًا لإتاحة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لملايين الشركات والأفراد في السوق التركي، و دمج خبرات و إمكانيات كلا من شركة Tam Finans و إم إن تي-حالًا سيتيح فرص نمو متضاعفة وإمكانية البدء في تقديم خدمات جديدة لشركتنا في تركيا، حيث أنشأت شركة Tam Finans برامج إلكترونية للتقييم الإئتماني الإلكتروني فريدة من نوعها ولديها شبكة توزيع عبر 26 محافظة تمكنها من تقديم خدماتها في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فريق إدارة متميز يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافنا في تركيا و الدول المجاورة”.

وأعرب نخلة، عن سعادته بالتوسع إلى تركيا حيث ارتبطت مصر و تركيا تاريخيا على مدار عدة قرون مما أدى إلى تقارب الثقافات بين الدولتين وحالياً نشهد أيضا تشابه لنظرتهما المستقبلية الاقتصادية المشرقة، ولذلك نحن على كامل الاستعداد للاستفادة من ذلك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال هاكان كرامانلي، الرئيس التنفيذي لشركة Tam Finans: “يسعدنا أن نصبح جزءًا من أسرة إم إن تي-حالًا، الشركة المصرية العملاقة التي تؤمن بأن إتاحة الخدمات المالية للأشخاص والشركات توفر لهم فرص أكبر لتحقيق أحلامهم، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي قامت عليها شركتنا، ستمكننا التكنولوجيا التي قامت ببناءها إم إن تي-حالًا في السنوات السابقة من تحقيق النمو بصورة أسرع، والوصول لعدد أكبر من العملاء في السوق التركي، والتوسع في محفظة المنتجات والخدمات والعروض التي نقدمها للعملاء”.

تأتي صفقة الاستحواذ على الشركة التركية بعد فترة قصيرة من توسع إم إن تي-حالًا في باكستان و الإمارات، مما يؤكد قدرة الشركة على التوسع وتنويع نماذج أعمالها وفقا للأسواق التي تعمل بها، لقد تمكنت إم إن تي-حالًا من جمع 157.5 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالإضافة للمساهمين الحاليين، بما في ذلك (DPI) Development Partners International، Lorax Capital Partners، Apis Partners LLP، Lunate، وGB Corp، و تعكس استثماراتهم حجم الثقة في قدرة الشركة المصرية الناشئة على التوسع، وتقديم الخدمات المالية الرقمية خارج مصر.

جدير بالذكر ، أن كلا من مكتب اسين، و مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وفان كامبن ليم هم المستشارين القانونيين للمشترين في الصفقة، بينما كان مكتب كليفورد تشانس المستشار القانوني للبائعين، وعملت PWC كمستشارًا ماليًا وتجاريًا للمشترين، بينما كان BCG المستشار المالي والتجاري للبائعين.