مال وأعمال

مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 01:15 صباحاً - دوت الخليج – نعى مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية اليوم.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد فقدنا زميلا عزيزا، قدم للوطن مجهودات عديدة فى مختلف المهام التي أسندت إليه، وأسهم بخبرته في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي”.

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وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الدكتور هشام عرفات، ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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