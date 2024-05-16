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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 01:15 صباحاً - دوت الخليج – نعى مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية اليوم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد فقدنا زميلا عزيزا، قدم للوطن مجهودات عديدة فى مختلف المهام التي أسندت إليه، وأسهم بخبرته في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي”.
وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الدكتور هشام عرفات، ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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