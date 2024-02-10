أسعار النفط ترتفع لليوم الخامس على التوالي.. وتحقق مكاسب…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 فبراير 2024 08:16 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة عند التسوية، لليوم الخامس على التوالي، محققة مكاسبة أسبوعية بنحو 6%، وسط توترات مستمرة في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، بنحو 62 سنتا أو 0.81 % لتبلغ عند التسوية 76.84 دولار للبرميل.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.69 % لتبلغ عند التسوية 82.19 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع بنحو 6%، مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ارتفاع هذا الأسبوع بعد خسارة 7% في الأسبوع السابق.

وقال رئيس شركة Ritterbusch and Associates LLC في جالين، جيم ريتربوش: “نعتقد بأن هذا النوع من التقلبات الواسعة في الأسعار من أسبوع لآخر سيميز أسواق النفط الخام بشكل أكبر خلال بقية هذا الشهر دون العناوين الرئيسية الصعودية الصادرة من الشرق الأوسط والتي قد تجبر على تعديل توازنات النفط العالمية”.