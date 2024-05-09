أسعار الذهب تواصل تراجعها وتفقد 5 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 نحو 3075 جنيها، والجنيه الذهب 24600 جنيه، بحسب المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

يأتي ذلك وسط استقرار نسبي للأوقية في البورصة العالمية، لتسجل مستوى 2311 دولارًا.

وقال إمبابي، أن عيار 24 سجل 3514 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2636 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2050 جنيهًا، والجنيه الذهب 24600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3090 جنيهًا، واختتم حول 3080 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند 2322 دولار، واختتمت حول 2311 دولارًا.

وفي سياق آخر، تترقب أسواق الذهب المحلية قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، والمقرر انتهاء العمل بها غدًا.

ويعتقد إمبابي، أن مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات االذهب بغرض تحقيق توازن بين العرض والطلب، لم تكن فاعليتها كبيرة على الأسواق المحلية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال تطبيقها.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس لأعلى مستوياتها خلال يناير الماضي، حيث سجل عيار 21 مستوى 4100 جنيه، وعيار 24 نحو 4690 جنيهًا.

وكانت الحكومة قد وافقت في نوفمبر 2023 على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.