انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024 .. مفاجأة يا مدام قبل رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك استمرار للتراجع الذي يشهده في هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة الدولار في السوق السواء.

وأعلنت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 11 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024

سجل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه

بلغ سعر الأرز اليوم المعبأ 35 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

ناهز أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18500 جنيه للطن الواحد

يدار أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 19000 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024