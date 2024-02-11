انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024 .. مفاجأة يا مدام قبل رمضان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك استمرار للتراجع الذي يشهده في هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة الدولار في السوق السواء.
وأعلنت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 11 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.
- سعر الأرز اليوم الأحد 11 فبراير 2024
- سجل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه
- بلغ سعر الأرز اليوم المعبأ 35 جنيه.
أسعار الأرز الشعير اليوم
- ناهز أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18500 جنيه للطن الواحد
- يدار أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 19000 جنيه للطن الواحد
أسعار الأرز المصري اليوم 2024
- سجل أسعار الأرز المصري اليوم 2024“عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 30500 جنيه للطن الواحد
- بلغ أسعار الأرز المصري اليوم 2024“رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 29500 جنيه للطن الواحد،