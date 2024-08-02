نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب نجم منتخب المغرب أمام إسبانيا في نصف نهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نجم منتخب المغرب الأولمبي في مواجهة إسبانيا ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

من المقرر أن يلتقي المنتخبان مساء يوم الإثنين المقبل في إطار نصف نهائي الأولمبياد، التي تستضيفها فرنسا حتى 11 أغسطس المقبل.

منتخب المغرب يفقد بلال الخنوس أمام إسبانيا

تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على الولايات المتحدة بأربعة أهداف دون رد في مباراة ربع النهائي. أما منتخب إسبانيا، فتأهل إلى مواجهة المغرب بعد فوزه بثلاثية نظيفة على اليابان في اليوم نفسه.

وفيما يتعلق بالمباراة القادمة، لن يتمكن منتخب المغرب من الاعتماد على لاعبه بلال الخنوس، وذلك بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

كان بلال الخنوس قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة اليوم أمام الولايات المتحدة، وأخرى في الجولة الأولى ضد الأرجنتين، عندما فاز المغرب بهدفين لهدف في مباراة مثيرة.