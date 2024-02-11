وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية زيادة الدعم الصحي لقطاع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 11:18 مساءً - دوت الخليج – بحث وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، مع وزيرة الصحة العامة بدولة قطر، الدكتورة حنان الكواري، زيادة المساعدات الصحية المقدمة من البلدين للأشقاء في قطاع غزة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تطرق إلى استقبال المرضى والجرحى في المستشفيات المصرية، وكذلك القطرية.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير أشار إلى أن مصر استقبلت أكثر من 2200 مصاب، وأجرت أكثر من 1300 عملية جراحية، ذات مهارة فائقة، من خلال 47 مستشفى في 8 محافظات تحددت مستشفيات إحالة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الوزير تطرق للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للقادمين عبر معبر رفح، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في فتح معبر رفح منذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة، لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين.

ونوّه بأن مصر أدخلت ما يزيد على 140 ألف طن من المساعدات، محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.