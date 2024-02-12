مال وأعمال

معدل البطالة في تركيا يلامس أدنى مستوياته في عشر سنوات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في تركيا يلامس أدنى مستوياته في عشر سنوات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 03:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين‭‭ ‬‬تراجع معدل البطالة في تركيا 0.1% مئوية على أساس شهري إلى 8.8% في ديسمبر، وبذلك يعود للاقتراب من أدنى مستوياته في عشر سنوات الذي سجله في أكتوبر.

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وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن معدل القوى العاملة في ديسمبر ارتفع إلى 53.5% من 53% في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7%.

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كان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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