معدل البطالة في تركيا يلامس أدنى مستوياته في عشر سنوات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 03:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين‭‭ ‬‬تراجع معدل البطالة في تركيا 0.1% مئوية على أساس شهري إلى 8.8% في ديسمبر، وبذلك يعود للاقتراب من أدنى مستوياته في عشر سنوات الذي سجله في أكتوبر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن معدل القوى العاملة في ديسمبر ارتفع إلى 53.5% من 53% في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7%.

كان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.