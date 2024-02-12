وزير المالية: مستمرون في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 06:15 مساءً - عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.

أكد وزير المالية أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.

نُثمِّن التعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من المنظمة ونتطلع للمزيد

وقال معيط، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من 2024/ 2030، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.

أضاف أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.

وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني للممولين

وأشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ على نحو يُساعد فd تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.