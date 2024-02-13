أرامكو السعودية تبدأ تداول خام أمريكي ضمن خطط توسيع نشاطها…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 03:14 مساءً - سكاي نيوز _ قالت ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت أمس الاثنين، تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.

وتعمل أرامكو، شركة النفط الحكومية السعودية وأكبر شركة نفط في العالم، على توسيع نشاطها التجاري.

وقالت مصادر تجارية لوكالة ، إن أرامكو باعت الاثنين شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأمريكي إلى توتال خلال عملية (السوق عند الإغلاق) الخاصة ببلاتس، التي تعرف باسم نافذة بلاتس. وكانت أرامكو قد باعت الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأمريكي.

وقال جول هانلي المدير العالمي لأسواق الخام وزيت الوقود في ستاندرد آند بورز جلوبال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذه كانت أولى صفقات أرامكو المتعلقة بخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في عملية (السوق عند الإغلاق).

وأضاف أن أرامكو اشترت في ديسمبر شحنة من خام بحر الشمال (دي.يو.سي)، وهي أول صفقة لها منذ انضمامها إلى العملية.

وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ميدلاند هو واحد من ستة أنواع من النفط الخام يتم تقييمها بواسطة بلاتس والتي يمكن أن تحدد قيمة خام برنت المؤرخ، وهو جزء من مجمع برنت الأوسع المستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم.