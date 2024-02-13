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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في بريطانيا يتراجع إلى 3.8% بنهاية 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:11 مساءً - وكالات _ سجل معدل البطالة في بريطانيا تراجعا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المقابل من العام 2022، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة قد تراجع إلى 3.8 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة بالمملكة المتحدة إلى 4.2 بالمئة.
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