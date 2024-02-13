أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها رغم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنها مستمرة في تقديم خدماتها كافة بصورة منتطمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على معدلات حركة التجارة العالمية المارة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد ربيع، خلال لقائه هان بيتر موليما السفير الهولندي اليوم، تبني قناة السويس استراتيجية عمل طموحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة من خلالها عبر 4 محاور رئيسية، تشمل: تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتطوير الأسطول البحري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، والتحول الرقمي.

وثمَّن الفريق ربيع التعاون البناء والممتد بين الهيئة وترسانة IHC الهولندية لتحديث أسطول الهيئة من الكراكات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وهو التعاون الذي أثمر عن بناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط لصالح الهيئة، وهما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي بما يساهم نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري للهيئة وتلبية متطلبات مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف زيادة الأمان الملاحي للقناة بنسبة 28% عبر زيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة المناطق المزدوجة 10 كم إضافية من الكم 122 ترقيم القناة إلى الكم 132 ترقيم القناة.

وشدد الفريق ربيع على حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات مختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر في ضوء توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس” القناة الخضراء” بحلول عام 2030.

من جانبه، أكد السفير هان بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في القاهرة، قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تمثله قناة السويس من أهمية خاصة باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا، وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح السفير الهولندي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة، ومركزا إقليميا للطاقة النظيفة والخضراء، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك لجذب مزيدا من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.