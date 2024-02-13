أوبك ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% خلال 2024

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:20 مساءً - وكالات _ رفعت منظمة أوبك في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% خلال 2024، بالإضافة إلى زيادة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال 2025.

كما ثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون ب/ي في 2024، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون ب/ي في 2025.

المنظمة تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند 2.2 مليون ب/ي

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.2 مليون ب/ي في 2024، وثبتت توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة عند 1.3 مليون ب/ي في 2025.

وخفضت المنظمة توقعات الطلب على نفط أوبك إلى 28.4 مليون ب/ي في 2024، كما خفضت توقعات الطلب إلى 28.8 مليون ب/ي في 2025

كما توقعت المنظمة تراجع إنتاجها من النفط 350 ألف ب/ي ليسجل 26.342 مليون ب/ي في يناير 2024.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.