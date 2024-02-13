السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:20 مساءً - دوت الخليج – بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير خارجية دولة قطر، جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في لقاء بالقاهرة حضره اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن رئيس الوزراء القطري أكد الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع.

واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكدا الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرا من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد الجانبان على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.