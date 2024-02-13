انت الأن تتابع خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024.. «أبسط وهيص وأنزل هات شبكتك» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، انخفاض ملحوظ بالتزامن مع سعر المعدن الأصفر على مستوى العالم، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أسعار الذهب في المملكة وأسعار السبائك اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، التي شهدت انخفاض بالتزامن مع أسعاره عالميًا، حيث وصلت أسعار الأوقية إلى 2022 دولارًا في آخر تعاملات.

عزيزي القارئ إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية في كافة الأعيرة المختلفة، وذلك من خلال الجدول التالي:

الوحدة السعر السعر سعر جرام الذهب عيار 24 244.33 ريال سعودي 65.15 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 22 223.97 ريال سعودي 59.72 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 213.79 ريال سعودي 57.01 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 18 183.24 ريال سعودي 48.87 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 14 142.52 ريال سعودي 38.01 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب بيع 7,599.38 ريال سعودي 2,026.50 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب شراء 7,603.13 ريال سعودي 2,027.50 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2024، من خلال الجدول التالي من أول جرام وحتى كيلو جرام، عزيزي القارئ إليكم أسعار السبائك اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: