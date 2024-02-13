رئيس وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط بها إمدادات كافية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:21 مساءً - – قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء إن أسواق النفط بها إمدادات كافية.

وأضاف بيرول أن الهند وقعت على طلب رسمي للانضمام إلى الوكالة وأن عملية الانضمام قد بدأت.