تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء

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رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء.

وجاء هذا التراجع، بعد إعلان معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 82.48 دولارا عند فتح السوق في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 77.65 دولارا للبرميل.

وأفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة في وقت متأخر الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط.

وجاءت الزيادة أكبر بكثير من توقع محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بواقع 2.6 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

كما تأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي.

ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع توقعات تأجيل خفض الفائدة، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط بين المشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.