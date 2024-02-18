نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تتلقى 400 طلب للحصول على الرخصة الذهبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 06:14 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، إن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الماضية.

وأوضح هيبة على هامش مشاركته بمؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن الهيئة أصدرت 26 رخصة ذهبية خلال 2023، فيما تقوم حالياً بدراسة 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضاف “عدد كبير من الطلبات المقدمة غير مستوفى لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط”.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى عدم توسع مصر في إصدار الرخصة الذهبية خلال 2023، خاصة أنها كانت تتطلع لتقييم التجربة ومدى مساهمتها في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

“معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد في الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر”، وفقًا لهيبة.

وأضاف هيبة أن الهيئة تتطلع للتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونيًا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعمل على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي.

“متوسط الوقت لتأسيس شركة في مصر حاليًا حال استيفاء البيانات يتراوح بين 5 و6 ساعات.. وسنعمل بكل قوة على خفض المدى الزمني إلى ساعتين فقط”، بحسب هيبة.

وأشار هيبة إلى تأسيس شركة المصريين العاملين بالخارج قبل شهرين، وخلال مدة زمنية لم تتجاوز 4 ساعات، وقال إن الخطوات التنفيذية لتلك الشركة متروكة لمساهميها من المصريين بالخارج.

وأشار هيبة إلى اعتزام هيئة الاستثمار المشاركة في جولات ترويجية لمنظمات الأعمال المصرية خلال الفترة المقبلة، للترويج للإصلاحات الاقتصادية وعرض وجهة نظر الحكومة.

وأضاف أنه سيتوجه اليوم الأحد إلى بلجيكا في جولة ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية.

وقال هيبة لـ “العربية” على هامش المؤتمر، إن الهيئة تنسق حاليًا مع بنك HSBC لتحديد الجولات الترويجية المرتقبة في 2024.

وأوضح أن الهيئة تعاونت مع البنك في جولتين ترويجيتين في الصين وسنغافورة خلال 2023، وتسعى للترويج فيي دول جديدة العام الحالي.

وكانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وقعت مذكرة تفاهم مع بنك HSBC مصر، للتعاون في عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

بموجب الاتفاقية ستبدأ هيئة الاستثمار التنسيق مع بنك HSBC وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة وذلك لبدء البنك جوالاته الترويجية من خلال فروعه في مختلف دول العالم.