أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 01:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 فبراير.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولار للأونصة.

وأبلغت سفينة مسجلة في بريطانيا عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار، وفق لـ””.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 902.37 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.9% إلى 958.66 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 1.2% إلى 23.12 دولار للأونصة.