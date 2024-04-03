نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يلامس أعلى مستوياته في 2024 بسبب مخاطر تتعلق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:14 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد جلسة دفعت خلالها هجمات أوكرانية على منشآت طاقة روسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط خام برنت إلى ما فوق 89 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.50 دولار، أو 1.7% إلى 88.92 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن لامست الأسعار ذروة عند 89.08 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.44 دولار، أو حوالي 1.7%، إلى 85.15 دولار عند التسوية بعد أن لامست ذروة عند 85.46 دولار، في أعلى مستوى أيضا لهذا الخام منذ أكتوبر.

وقصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية في هجوم بطائرات مسيرة قالت روسيا في البداية إنها صدته.

وقالت شركة جازبروم إن إنتاج المشتقات النفطية توقف أيضا في محطة معالجة الغاز في أستراخان الروسية التي تسيطر عليها الشركة، عملاق الطاقة في روسيا، بعد توقف يتعلق بإصلاحات في 30 مارس، لتؤكد بذلك تقريرا سابقا لرويترز.

ويشير تحليل أجرته لصور تظهر تأثير الهجوم إلى أنه أصاب وحدة تكرير رئيسية بالمصفاة تمثل نحو نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاة البالغة 340 ألف برميل يوميا. والأضرار ليست جسيمة فيما يبدو.

وقالت موسكو إن مخزون البنزين والديزل في روسيا ما زال مرتفعا.

وتواجه روسيا، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، هجمات أوكرانية على مصافي النفط وهاجمت روسيا أيضا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي الشرق الأوسط، توعدت إيران بالانتقام من إسرائيل ردا على قصف للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أودى بحياة جنرالين بارزين وخمسة مستشارين عسكريين.

وفي مكان آخر، قالت منظمة بيئية إن قمرا اصطناعيا أوروبيا رصد تسربا نفطيا في شمال بحر قزوين بالقرب من حقل كاشاجان النفطي العملاق في قازاخستان.

وتترقب الأسواق أيضا اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأربعاء. ولا يرجح أن يوصي الاجتماع بأي تغيير في سياسة إنتاج النفط.

ويتوقع ارتفاع الطلب على النفط بعد توسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام.