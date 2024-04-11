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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أبريل 2024 10:15 مساءً - – توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024، لكنها قالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات لهذا العام.
وأضافت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.
وقالت المنظمة، “رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024”.
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