وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 01:19 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم سبل الدعم كافة لهم، لأزالة أي معوقات قد تواجههم.

وشدد القصير على ضرورة وجود المسئولين كافة المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية تستقبل الشكاوآ والاستفسارات الخاصة بالمزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تقدم أشكال الدعم كافة للمزراعين، خاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه للإردب؛ بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، حصاد القمح في محافظة الفيوم يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وكذلك التوريد المحصول بصوامع طامية حيث بلغ توريد اليوم أكثر من 10 آلاف طن.