هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:16 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، إلى شراء القمح في ممارسة دولية.

وقالت إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو‭ ‬يوم 16 أبريل.

ويجب تقديم العروض على أساس تسليم على ظهر السفينة والدفع “على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما. وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة”.

والشحن مطلوب في الفترة من 20 إلى 30 مايو.