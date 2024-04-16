التموين تشكل لجنة عليا لمتابعة أسعار ومواصفات الخبز الحر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:12 مساءً - محمد أحمد – أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء انخفاض سعر الدقيق وعناصر التكلفة.

وأوضح المصيلحي، في بيان لوزارة التموين، أن اللجنة العليا ستنعقد شهريا وستحدد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وتحركات الدقيق سواء صعوداً أو هبوطاً.

وأشار وزير التموين إلى أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب 35%، ليهبط سعر الدقيق من 28 إلى 18 جنيها للكيلو جرام، بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية، مضيفا: “ستحدد أسعار الأوزان مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وستجري متابعة ذلك رقابيا من الوزارة”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة وممثلي أصحاب المخابز الحرة.

وبدوره، أشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى إعداد خريطة للمخابز الحرة لمساعدتها في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا.

وأكد أن الوزارة ستتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار .

ونوه كمال بأن القرار الوزاري المزمع صدوره خلال أيام سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والأفرنجي والشامي الأبيض، والسعر والوزن، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.