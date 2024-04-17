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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة المخابز: جار إعداد مذكرة بأسعار 5 أنواع من الخبز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه جار إعداد مذكرة ورفعها إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأسعار وأوزان الخبز السياحي .
وأوضح غراب أن المذكرة ستحدد سعر بيع الخبز السياحي وزن 80 جرام عند 150 قرشا، ووزن 40 جرام بسعر 75 قرشاً، ووزن 25 جرام بسعر 50 قرشاً، وبذلك يكون تم تخفيض ثلث الأسعار التي كان يتم العمل بها.
الرغيف الأفرنجي 25 جرام بنحو 1 جنيه و 150 قرشا لزنة 50 جراما
وعلى صعيد المخابز الأفرنجية، أشار إلى أن وزن رغيف 25 جرام سيكون بسعر 1 جنيه، ووزن 50 جرامًا بنحو 150 قرشًا، بنسبة تخفيض 50%.
ولفت رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى تراجع سعر طن الدقيق بواقع 5 إلى 6 آلاف جنيه للطن على الأقل، ليتداول حاليا عند 16 ألف جنيه، مقابل 21و22 ألف جنبه سابقا.
ونوه بأن وزير التموين سيعلن عن الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الحر خلال ساعات بعد الموافقة على مذكرة الشعبة، لافتا إلى إلزام كافة المخابز الحرة بالإعلان عن الأسعار والأوزان.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن تشكيل لجنه عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
أوضح الوزير أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.
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