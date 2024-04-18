رئيس الوزراء: مصر لم تخرج من الأزمة الاقتصادية بعد.. و2024…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 09:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر لم تخرج من الأزمة الاقتصادية حتى الآن، لكن الأمور في تحسن والأسعار في اتجاه نزولي وسيستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن عام 2024 سيشهد التعافي الكامل من تبعات الأزمة الاقتصادية التي عاشتها مصر.

وأوضح مدبولي، أن المصانع كانت تعمل بأقل من 50% من طاقتها خلال الشهور الماضية، ومع قلة الإنتاج زادت الأسعار، لكن اليوم لا يوجد شكوى من الإفراج عن السلع، وبالتالي هناك وفرة ومنافسة ستؤدي تدريجيا إلى انخفاض أسعار السلع.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في مراقبة الأسواق، ولكنها لن تستطيع الوصول إلى مئات الآلاف من المنافذ التجارية في مختلف ربوع الجمهورية، ولذلك ندعو المواطنين إلى مساعدة الحكومة في الإبلاغ عن أي منافذ أو سلاسل تجارية تبيع بأسعار أعلى من المعلنة والمتفق عليها، وستتعامل الحكومة مع هذه البلاغات بشكل جدي، لافتا إلى أن منافذ البيع الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة سوف تستمر طوال العام.